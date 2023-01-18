عن ورشة "الكثافة المرورية".. كاتب سعودي يقدم 4 حلول مقترحة للازدحام المروري بالرياض

وعن أول الحلول، يقول "العقل": "مثل هذه الورشة وعلى هذا المستوى العالي من التمثيل لجميع الجهات ذات العلاقة تدل على أن العاصمة تعيش حالة صعبة من الاختناقات المرورية، وتتطلب حلولًا حتى ولو كانت جزئية ومؤقتة، لحين الوصول إلى حلول دائمة لهذه المسألة، ويأتي في مقدمة هذه الحلول تشغيل منظومة النقل العام في العاصمة من شبكات الأنفاق شبه المكتملة وشبكة حافلات النقل التي تجوب العاصمة فارغة في تجارب طويلة أصبحت عبئًا على الحركة المرورية بدل أن تكون جزءًا من الحل، ولكن الأمل والتفاؤل يحدونا بانطلاق شبكة الأنفاق والحافلات قريبًا بالعاصمة؛ لأنها من الحلول الجذرية لهذه الأزمة المرورية الخانقة".