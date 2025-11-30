مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرم الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة

وألقى الأمين العام للمجمع، الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن صالح الوشمي، بهذه المناسبة كلمةً ثمّن فيها الدعم المستمر والرعاية الكريمة من سمو وزير الثقافة -حفظه الله- مشيرًا إلى أن الجائزة تعبّر عن رسالة المجمع في تحفيز الجهود العلمية والمجتمعية التي تعزز حضور اللغة العربية في الميادين الحديثة، وتُبرز إسهامات الأفراد والمؤسسات في تطوير أدواتها ومناهجها، مؤكدًا أن هذه الجائزة أصبحت منصةً سنويةً تُكرّم العطاء اللغوي المتميز محليًّا ودوليًّا.