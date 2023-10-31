تركيب آخر مآذن المسجد الحرام على منارة باب الفتح.. هنا التفاصيل

وتابع: تمت صناعة الهلال من مادة الكربون فايبر، التي تعتبر ذات تحمل عال، وهو مطلي بلون ذهبي ليحافظ على جماله ورونقه، وفيما يخصّ الهيكلَ الداخلي فتمّت صناعته من هيكل حديدي ذي جودة عالية لتعزيز صلابة ومتانة الهلال.