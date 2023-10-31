تركيب آخر مآذن المسجد الحرام على منارة باب الفتح.. هنا التفاصيل

نشر الحسابُ الرسمي للهيئة العامة للعناية بالحرمين، فيديو وصورًا لتركيب آخر هلال من أهلّة المسجد الحرام على منارة باب الفتح.
وذكر الحساب أن مآذن المسجد الحرام تعدُّ من أبرز معالم العمارة الإسلامية عامة ومعالم المسجد الحرام خاصة؛ حيث يبلغ عدد المآذن "13" مئذنة، ويعتلي كلَّ مئذنة هلالٌ ذهبي.
وتابع: تمت صناعة الهلال من مادة الكربون فايبر، التي تعتبر ذات تحمل عال، وهو مطلي بلون ذهبي ليحافظ على جماله ورونقه، وفيما يخصّ الهيكلَ الداخلي فتمّت صناعته من هيكل حديدي ذي جودة عالية لتعزيز صلابة ومتانة الهلال.
وأردف: ويأتي ضمن الأعمال الإنشائية بالمسجد الحرام، تركيبُ هلال منارة باب الفتح الذي يعتبر آخر هلال يتم تركيبه؛ حيث يتجاوز طولُ المنارة أكثرَ من "130" مترًا، ويصل ارتفاع الهلال ما يقارب "9" أمتار، وقاعدته بعرض مترين.