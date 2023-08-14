"الصفيان": الفراغ العمراني جزء من تصميم المدن ويمكن تطويره وتحسينه بـ"الذكاء الاصطناعي"

أردف، إضافة إلى ذلك يمكن أن يسهم الذكاء الاصطناعي أيضاً في تحسين عمليات التخطيط الحضري، من خلال تحليل البيانات الكبيرة والمعلومات الجغرافية، ويمكن للنظم الذكية الاصطناعية تحليل النماذج والاتجاهات المستقبلية للنمو السكاني واحتياجات التنقل والبنية التحتية، كذلك يؤدي إلى تحسين استخدام الأراضي. حيث يمكن للنظم الذكية الاصطناعية تحليل الأنماط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمعات المحلية، واقتراح استخدامات متنوعة ومبتكرة للفراغات العمرانية غير المستغلة. على سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد أماكن مناسبة لإنشاء حدائق عامة أو مرافق ترفيهية، أو لتخصيص الأراضي لمشاريع سكنية أو تجارية تلبي احتياجات المجتمع، وبالتالي سيسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة في المدن وتعزيز الاستدامة البيئية. ويمكن استخدامه في تنظيم حركة المرور وتحسين نظم النقل العام، مما يقلل من الازدحام وانبعاثات الغازات الضارة ويعزز النقل العام الذي يعد أكثر فعالية من حيث استخدام الطاقة وتلوث الهواء. كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة استهلاك الطاقة والموارد في المدن، وتحسين كفاءة استخدام المياه وإدارة النفايات وتعزيز التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية.