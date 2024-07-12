"الرفاعي" لـ "سبق": البودكاست يمثّل "هبة".. لكن هل هو مجدٍ ويستحق الجهد؟

وقال الدكتور عبدالله الرفاعي؛ أستاذ الصحافة في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، في حديثه لـ"سبق": البودكاست شكلٌ من أشكال الإعلام الجديد، وعندنا يمثل "هبة"، والسؤال الذي يجب أن يُطرح: هل هو مجدٍ ويستحق هذا الجهد؟ وهل يصل للجمهور المعتمد على وسائل الإعلام الجديد؟! من خلال متابعتي أعتقد جازماً أنه لا يصل لجيل z"" ولا جيل "ألفا".