"الرفاعي" لـ "سبق": البودكاست يمثّل "هبة".. لكن هل هو مجدٍ ويستحق الجهد؟

يعد البودكاست وسيلة إنتاج محتوى سهلة وميسّرة، حيث يمكن للأفراد أو الجهات الصغيرة إنشاء محتوى بودكاست باستخدام معدات بسيطة، مثل مايكروفون وبرامج تسجيل صوتي.
ثم يمكن توزيع المحتوى بسهولة عبر منصات البودكاست المختلفة، مما يسمح للمستمعين بالوصول إليه بسهولة.
وفي الآونة الأخيرة، انتشر البودكاست بشكلٍ كبيرٍ جداً حتى أصبح يمتهنه غير المختصين وتُفتح فيه موضوعات وقضايا رُبما تكون مأخذاً على الضيف أو على القناة نفسها.
وقال الدكتور عبدالله الرفاعي؛ أستاذ الصحافة في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، في حديثه لـ"سبق": البودكاست شكلٌ من أشكال الإعلام الجديد، وعندنا يمثل "هبة"، والسؤال الذي يجب أن يُطرح: هل هو مجدٍ ويستحق هذا الجهد؟ وهل يصل للجمهور المعتمد على وسائل الإعلام الجديد؟! من خلال متابعتي أعتقد جازماً أنه لا يصل لجيل z"" ولا جيل "ألفا".
وأضاف الرفاعي: لهذا فإن انتشار البودكاست لا قيمة اتصالية حقيقية له إنما قيمة توثيقية، وعن هل من الممكن تنظيم البودكاست من قِبل الجهات المعنية؟ قال الرفاعي؛ الأنظمة الإعلامية مسؤولة عن متابعته وتنظيمه وهي متابعة لاحقة، وأظنها صحيحة وفعالة، وهي المتابعة الممكنة في ظل الانفتاح الإعلامي والاتصالي المعاصر والمناسب لتطوّر المجتمع السعودي.