في هذه المواقف.. خفف السرعة أو توقف فورًا حفاظًا على سلامتك وسلامة الآخرين

وشددت "المرور" على ضرورة التوقف أو تقليل السرعة عند وجود ازدحام مروري، لما يمثّله من خطر مفاجئ يستدعي الحذر والانتباه، كما يجب اتخاذ نفس الإجراء في حالات ضعف أو انعدام الرؤية، بسبب الظروف الجوية كالغبار أو الضباب أو الأمطار الغزيرة.