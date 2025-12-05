في هذه المواقف.. خفف السرعة أو توقف فورًا حفاظًا على سلامتك وسلامة الآخرين

سبق- الرياض: أكدت الإدارة العامة للمرور أهمية التزام قائدي المركبات بتخفيف السرعة أو إيقاف المركبة بشكل كامل في حالات محددة، تزداد فيها مخاطر الحوادث، مشيرةً إلى أن اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب قد ينقذ الأرواح ويمنع وقوع إصابات جسيمة.
وشددت "المرور" على ضرورة التوقف أو تقليل السرعة عند وجود ازدحام مروري، لما يمثّله من خطر مفاجئ يستدعي الحذر والانتباه، كما يجب اتخاذ نفس الإجراء في حالات ضعف أو انعدام الرؤية، بسبب الظروف الجوية كالغبار أو الضباب أو الأمطار الغزيرة.
وأضافت أن عبور المشاة للطريق من أبرز المواقف التي تتطلب من السائق التوقف الفوري، لإعطاء أولوية المرور لهم وضمان سلامتهم، خاصةً في المناطق السكنية والمدارس.
كما حثّت الإدارة السائقين على الحذر عند الاقتراب من المنعطفات، أو أثناء القيادة في المنحدرات والمرتفعات، أو عند مفترقات الطرق، لما لهذه المواقع من طبيعة خطرة قد تُعيق القدرة على التحكم بالمركبة في حال السرعة الزائدة.