وزارة الشؤون الإسلامية تُواصل تقديم خدماتها الدعوية للزوار والمعتمرين في مسجد التنعيم

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة- تقديم خدماتها الدعوية والتوعوية لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال موسم العمرة الحالي؛ وذلك في مسجد أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها في حي التنعيم بمكة المكرمة، وبذل كل ما هو ممكن في سبيل راحة ضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك العمرة وتواجدهم في العاصمة المقدسة.
وتتمثل الجهود التي تقدّمها الأمانة في إرشاد السائلين من خلال كبائن التوعية الإسلامية المنتشرة في أرجاء المسجد، وتوزيع المطبوعات الدينية من إصدارات الوزارة المتنوعة؛ بهدف تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والحث على السكينة وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك، وتأصيل العقيدة الصحيحة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، والحث على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية، وبيان جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من المعتمرين والزوار.
يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقدّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيه ومتابعة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال، وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة؛ تحقيقًا لتطلعات ورؤى القيادة الحكيمة.