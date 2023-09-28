وزارة الشؤون الإسلامية تُواصل تقديم خدماتها الدعوية للزوار والمعتمرين في مسجد التنعيم

وتتمثل الجهود التي تقدّمها الأمانة في إرشاد السائلين من خلال كبائن التوعية الإسلامية المنتشرة في أرجاء المسجد، وتوزيع المطبوعات الدينية من إصدارات الوزارة المتنوعة؛ بهدف تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والحث على السكينة وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك، وتأصيل العقيدة الصحيحة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، والحث على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية، وبيان جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من المعتمرين والزوار.