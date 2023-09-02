بالفيديو والصور.. إخماد حريقٍ الْتهم عددًا من النخيل في القرية التراثية بمركز أشيقر

وبدأ الحريق في الساعة 12 من ظهر أمس الجمعة، واستمر حتى مساء الأمس؛ فيما بقيت صهاريج المياه في الموقع حتى الصباح خشية معاودة النيران للاندلاع مرة أخرى؛ نظرًا لوجود بعض الأدخنة والحشائش والأشجار.