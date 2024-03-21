عربات غولف لتسهيل طواف المسنّين وذوي الإعاقة على سطح المسجد الحرام

بدأت الهيئةُ العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تنفيذَ خدمة جديدة تهدف إلى تسهيل تنقل كبار السن وذوي الإعاقة من الطائفين، وتتمثّل الخدمة في توفير "50" عربة غولف على سطح المطاف.
وتفصيلًا: توفّر الخدمة عربات جولف مجهّزة بمقاعد ملائمة لكبار السنّ وذوي الإعاقة، كما تعمل العربات في فترة محددة من اليوم من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 4 صباحًا، وتتواجد في المواقع التالية:
- سلالم أجياد الكهربائية.
- مصاعد باب الملك عبدالعزيز.
- مصاعد باب العمرة.
يذكر أن التسعيرة المعمول بها تبلغ "25" ريالًا شاملة الضريبة للاستفادة من الخدمة، وتتّسع كل عربة لـ"10" ركاب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وتأكيدًا على التزامها بتوفير بيئة مريحة وميسّرة للقاصدين أثناء أداء مناسك العبادة والزيارة.