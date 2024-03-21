عربات غولف لتسهيل طواف المسنّين وذوي الإعاقة على سطح المسجد الحرام

وتفصيلًا: توفّر الخدمة عربات جولف مجهّزة بمقاعد ملائمة لكبار السنّ وذوي الإعاقة، كما تعمل العربات في فترة محددة من اليوم من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 4 صباحًا، وتتواجد في المواقع التالية: