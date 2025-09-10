الضمادي ينقذ محتجزًا من حريق شقة مفروشة بحائل مستخدمًا بطانية

وبيّن أنه لم يتمكن من التعرف على هوية أو جنسية الشخص نتيجة كثافة الدخان، لافتًا إلى أن أحد المتواجدين نقله مباشرة عبر سيارته الخاصة إلى المستشفى، فيما دخل هو ومجموعة من الحضور للتأكد من خلو الغرفة المحترقة من أشخاص آخرين، إلا أن الدخان الكثيف حال دون ذلك، حتى باشرت فرق الدفاع المدني الموقع وتمكنت من إخماد الحريق في وقت قياسي.