الضمادي ينقذ محتجزًا من حريق شقة مفروشة بحائل مستخدمًا بطانية

تمكّن الشاب ماجد صالح الضمادي من إنقاذ شخص احترقت غرفته في إحدى الشقق المفروشة بمدينة حائل، بعدما استعان – بعد الله – بالموجودين في الموقع، حيث أمّن بطانية وُضعت أسفل المبنى، فسقط عليها المحتجز دون أن يتعرض لإصابات خطيرة، قبل أن يتم نقله مباشرة إلى المستشفى.
وقال الضمادي لـ"سبق": إنه أثناء مروره بالقرب من المبنى لاحظ ألسنة اللهب تتصاعد من إحدى النوافذ، وفجأة شاهد شخصًا يحاول القفز منها هربًا من الحريق، وهو ما وثّقه بمقطع فيديو عبر هاتفه الجوال. وأضاف: "توقفت على الفور، وطلبت من عمالة الشقق المفروشة إحضار فرشة أو بطانية، وتم توفير بطانية من المستودع، وأمسكتها مع مجموعة من المتواجدين تحت النافذة، فسقط عليها الشخص بأمان".
وبيّن أنه لم يتمكن من التعرف على هوية أو جنسية الشخص نتيجة كثافة الدخان، لافتًا إلى أن أحد المتواجدين نقله مباشرة عبر سيارته الخاصة إلى المستشفى، فيما دخل هو ومجموعة من الحضور للتأكد من خلو الغرفة المحترقة من أشخاص آخرين، إلا أن الدخان الكثيف حال دون ذلك، حتى باشرت فرق الدفاع المدني الموقع وتمكنت من إخماد الحريق في وقت قياسي.