شاهد.. عملية ناجحة بحوطة سدير تنهي معاناة طفلة مع كسر "متبدل"

وتقرر إجراء تدخل جراحي عاجل تكلل بالنجاح-ولله الحمد- حيث تم تجهيز غرفة العمليات، والكادرين الطبي والفني من كافة الأقسام المشاركة في العملية؛ إذ تطلب وجود جهاز الأشعة القوسي الذي أسهم بشكلٍ فعّال في دعم دقة العملية وتوجيه الأطباء أثناء إجراء العملية للطفلة، حيث تم تثبيت أسياخ داخلية kirschner wires وتم إعطاء المريضة موعداً بعد 10 أيام لمتابعة الحالة بشكل مستمر حتى يتم التئام الكسر وإزالة الأسياخ بعد ما يقارب شهراً، بإذن الله.