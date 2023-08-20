شاهد.. عملية ناجحة بحوطة سدير تنهي معاناة طفلة مع كسر "متبدل"

تمكّن الفريق الطبي بمستشفى حوطة سدير، التابع لتجمُّع الرياض الصحي الثاني، من إنهاء معاناة طفلة بعمر 7 سنوات حضرت للمستشفى برفقة والدها بعد تعرُّضها لحادث سقوط بالمنزل.
وفي التفاصيل، ذكر أخصائي العظام الدكتور صفوان برغله، أن الطفلة حضرت لقسم الإسعاف والطوارئ وكانت تعاني ألماً شديداً في المرفق اثر سقوطها، وبعد عمل الفحوصات اللازمة من أشعة وفحوص مخبرية تبيّن أن لديها كسراً متبدلاً في مرفق اليد اليسرى وتحتاج إلى عملية عاجلة لتثبيت الكسر في مرفق الذراع الأيسر.
وتقرر إجراء تدخل جراحي عاجل تكلل بالنجاح-ولله الحمد- حيث تم تجهيز غرفة العمليات، والكادرين الطبي والفني من كافة الأقسام المشاركة في العملية؛ إذ تطلب وجود جهاز الأشعة القوسي الذي أسهم بشكلٍ فعّال في دعم دقة العملية وتوجيه الأطباء أثناء إجراء العملية للطفلة، حيث تم تثبيت أسياخ داخلية kirschner wires وتم إعطاء المريضة موعداً بعد 10 أيام لمتابعة الحالة بشكل مستمر حتى يتم التئام الكسر وإزالة الأسياخ بعد ما يقارب شهراً، بإذن الله.
يُشار إلى أن الكادر الطبي الذي شارك في العملية يتكوّن من فريق العظام الدكتور صفوان برغله، والدكتور محمد حسين، وأخصائية التخدير الدكتورة ربيعة، وفني التخدير عبدالله البلوي، وفني الأشعة عبدالمحسن العيسى.