انطلاق بلاك هات 2025 بالرياض بمشاركة 50 ألف مختص من 163 دولة

كما شهد الافتتاح استعراض عدد من نماذج الشركات الناشئة التي انطلقت من "بلاك هات" في دورات سابقة؛ حيث توسعت DataLexing إلى 41 دولة وتخدم أكثر من 3,500 عميل، فيما جمعت Spidersilk نحو 9 ملايين دولار وتعود هذا العام كعارض رئيسي، في حين سجلت Solidrange نموًا تجاوز 450% خلال عام واحد، نتيجة الفرص التي وفرها الحدث.