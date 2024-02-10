مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة ثلاثيني بحالة صحية معقدة بعملية زراعة كلى

تبع ذلك البدء في المرحلة الثانية من الخطة العلاجية للسيطرة على مشكلة إرتفاع هرمون الغدة الجار درقية ، والتي لم تستجيب للأدوية التحفظية، موضحاً أن المريض ذهب لمستشفى آخر لإستئصال جزئي للغدة، لكن نسبة الهرمون استمرت مرتفعة، ومن ثم توجهه لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي لحل تلك المشكلة، حيث أجريت له عملية جراحية لإزالة الغدة الجار درقية بالكامل، وقد تكلل التدخل الجراحي بالنجاح ولله الحمد، وتم ضبط نسب الهرمون بالجسم بما يسمح بإجراء عملية زراعة الكلى.