المدير التنفيذي للمدن في "بوسطن الاستشارية": الرياض تتصدر المدن العالمية "الواعدة"

وأضافت: لدينا بعض المدن التي يمكن أن تكون منافسة لهذه المدن وقد قمنا بنشر مقال حول هذا الموضوع وحول ما هي المدن التي ستكون مدن الغد، وما هي النقاط التي يجب التركيز عليها بهذا الخصوص.