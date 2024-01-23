المدير التنفيذي للمدن في "بوسطن الاستشارية": الرياض تتصدر المدن العالمية "الواعدة"

أكدت المدير التنفيذي للمدن في مجموعة بوسطن الاستشارية أن الرياض تتصدر المدن العالمية "الواعدة".
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "المدن المختارة والمدن المرنة" ضمن منتدى مستقبل العقار.
وقالت: الرياض على رأس قائمة المدن الواعدة إضافة إلى بعض المدن في سنغافورة والصين والتي قامت بإدماج التقدم والتطور في العديد من جوانب الحياة فيها.
وأضافت: لدينا بعض المدن التي يمكن أن تكون منافسة لهذه المدن وقد قمنا بنشر مقال حول هذا الموضوع وحول ما هي المدن التي ستكون مدن الغد، وما هي النقاط التي يجب التركيز عليها بهذا الخصوص.