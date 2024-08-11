هل هناك فئات تُستثنى من نظام التمكين؟ "الضمان الاجتماعي" يجيب

أكد الضمان الاجتماعي والتمكين، حرص نظام الضمان الاجتماعي على مساندة وتمكين جميع الفئات مع مراعاة الحالات المختلفة.
وتساءل في "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس": هل هناك فئات تُستثنى من نظام التمكين؟ ليجيب: نعم حسب لائحة نظام الضمان الاجتماعي.
وأوضح "الضمان الاجتماعي" أنه يتم استثناء الحالات التالية: المستفيد غير القابل للتأهيل، الطالب المتفرغ للدراسة الذي يتراوح عمره بين 18 و25 سنة، إضافة إلى من يقدم رعاية لأحد أفراد الأسرة ممن هم بحاجة إلى رعايته؛ مثل الأطفال دون سن الدراسة، كبار السن، المرضى، الأشخاص ذوي الإعاقة.