هل هناك فئات تُستثنى من نظام التمكين؟ "الضمان الاجتماعي" يجيب

وأوضح "الضمان الاجتماعي" أنه يتم استثناء الحالات التالية: المستفيد غير القابل للتأهيل، الطالب المتفرغ للدراسة الذي يتراوح عمره بين 18 و25 سنة، إضافة إلى من يقدم رعاية لأحد أفراد الأسرة ممن هم بحاجة إلى رعايته؛ مثل الأطفال دون سن الدراسة، كبار السن، المرضى، الأشخاص ذوي الإعاقة.