موسم الخبر 2025 يرسّخ موقعه كإحدى الوجهات الرئيسة عبر برنامج يمتد لـ 90 يومًا من الأنشطة المتنوعة

وعلى صعيد الفعاليات الرياضية، استضاف الموسم بطولة العالم لكمال الأجسام، إحدى أبرز البطولات الدولية، إلى جانب بطولة PFL القتالية للرجال والنساء بمشاركة نخبة من اللاعبين من مختلف دول العالم، بما يعكس التطور الذي تشهده الرياضات التنافسية في المملكة. كما خصّص الموسم فعالية بارزة لعشّاق الصقور عبر منافسات كأس نادي الصقور 2025 بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، والتي أُقيمت قرب شاطئ نصف القمر واستمرت حتى 30 نوفمبر، وشملت 48 شوطًا لمسابقة الملواح، بإجمالي جوائز بلغت 10 ملايين ريال، كما احتضن “مركز معارض الظهران الدولي” المعرض المصاحب لكأس الصقور والذي ضم مجموعة واسعة من الصقور ومستلزمات الصيد والأسلحة النارية والهوائية ضمن فعالية تراثية وترفيهية متكاملة.