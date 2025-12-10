موسم الخبر 2025 يرسّخ موقعه كإحدى الوجهات الرئيسة عبر برنامج يمتد لـ 90 يومًا من الأنشطة المتنوعة

حقّق موسم الخبر 2025 منذ انطلاقه أواخر شهر أكتوبر سلسلة من النجاحات عبر مجموعة من الفعاليات البارزة التي عززت حضور المدينة كوجهة سياحية وثقافية وترفيهية رائدة، بدعم من هيئة تطوير المنطقة الشرقية والهيئة السعودية للسياحة، وبمشاركة واسعة من شركاء رئيسين أسهموا في تقديم برنامج موسمي ممتد لنحو 90 يومًا عبر أنشطة نوعية وثريّة بالمحتوى.
وحفلت أجندة الموسم هذا العام ببرنامج متكامل، مقدّمًا حزمة واسعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، بما يعكس الدور المتنامي للقطاع السياحي في المنطقة الشرقية، ويسهم في تطوير تجارب سياحية نوعية تستقطب المواطنين والمقيمين والزوار من مختلف مناطق المملكة وخارجها، مستثمرةً مقومات المنطقة الطبيعية والثقافية، وفي مقدمتها الواجهة البحرية وكورنيش الخبر، بما يعزز مكانتها كوجهة سياحية رئيسة على خارطة السياحة الوطنية.
وتميّز الموسم بتنوع جلساته وبرامجه الفنية من أمسيات شعرية وحفلات غنائية، بما يلبّي مختلف الأذواق ضمن أجواء متوازنة ومتكاملة، وقد افتُتحت روزنامة الحفلات بحفل الفنان رابح صقر، تلاه حفل فرقة ميامي بمنطقة “الخبر أرينا”، وسط تفاعل جماهيري لافت، وتتواصل الحفلات خلال شهر ديسمبر بأمسيات يحييها عدد من أبرز نجوم الغناء العربي، من بينهم عبد المجيد عبد الله، وفؤاد عبد الواحد، والأوركسترا اليمنية، إضافة إلى حفل الفنان وائل جسار والفنان محمد فضل شاكر.
وعلى صعيد الفعاليات الرياضية، استضاف الموسم بطولة العالم لكمال الأجسام، إحدى أبرز البطولات الدولية، إلى جانب بطولة PFL القتالية للرجال والنساء بمشاركة نخبة من اللاعبين من مختلف دول العالم، بما يعكس التطور الذي تشهده الرياضات التنافسية في المملكة. كما خصّص الموسم فعالية بارزة لعشّاق الصقور عبر منافسات كأس نادي الصقور 2025 بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، والتي أُقيمت قرب شاطئ نصف القمر واستمرت حتى 30 نوفمبر، وشملت 48 شوطًا لمسابقة الملواح، بإجمالي جوائز بلغت 10 ملايين ريال، كما احتضن “مركز معارض الظهران الدولي” المعرض المصاحب لكأس الصقور والذي ضم مجموعة واسعة من الصقور ومستلزمات الصيد والأسلحة النارية والهوائية ضمن فعالية تراثية وترفيهية متكاملة.
وفي سياق الفعاليات الترفيهية في المدينة، أعلن نادي القادسية تنظيم فعالية موسمية استثنائية على الواجهة البحرية بتاريخ 13–14 ديسمبر 2025م، تشمل عروضًا جوية وبحرية وألعابًا نارية، إلى جانب حفلات غنائية يحييها عدد من الفنانين؛ من بينهم داليا مبارك ودحوم الطلاسي وخديجة معاذ، في حضور يعكس دور النادي كشريك رئيس في الفعاليات الجماهيرية بالمنطقة.
وفي إطار تعزيز التجربة السياحية وتسهيل وصول الزوار إلى الفعاليات، أطلقت الهيئة السعودية للسياحة منصة عروض شتاء السعودية تحت شعار “حيّاك بزود”، التي تقدّم خصومات على رحلات الطيران والفنادق وتذاكر الفعاليات، بالشراكة مع أكثر من 100 جهة من القطاع الخاص، مع إتاحة ميزة “الخصومات المضاعفة” التي تتزايد مع تعدد الحجوزات، بما يوفّر تجربة أكثر تكاملًا ومرونة للزوار.
وتتواصل الأنشطة العائلية في منطقة نسيم الخبر من 6 نوفمبر حتى 31 يناير، مقدّمةً تجربة هادئة على ضفاف البحر تتضمّن مطاعم مختارة ومقاهي وعروضًا ترفيهية تمنح العائلات مساحة للاسترخاء بعيدًا عن الزحام.
كما شهد الموسم إطلاق عدد من الفعاليات الثقافية من خلال مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" من أبرزها معرض “صدى المألوف” والذي يستكشف موضوع “البيت” من خلال 28 عملًا فنيًا، بينها 17 عملًا مدعومًا من إثراء بمشاركة 28 فنانًا وفنانة سعودية، وتنظيم القَيّمة الفنية غيداء المقرن.
كذلك أطلق المركز برنامج تنوين والذي شارك فيه 120 مصمّمًا من حول العالم ضمن أربع تحديات تشمل العمارة وتصميم المنتجات والتواصل البصري والتعليم، إضافة إلى “استديو الشباب” وبرنامج “بالفصحى” الذي استضاف فنانين عربًا بارزين مثل كاظم الساهر، ولطفي بوشناق، وصابر الرباعي.
وفي جناح مركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية (سايتك)، انطلقت فعاليات عدة من بينها معرض السيارات الكلاسيكية “بين الماضي والحاضر”، إلى جانب الأمسيات الغنائية “كوبليه” التي شارك فيها الجمهور بأداء أشهر الأغاني العربية لكبار المطربين، مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وطلال مداح ومحمد عبده.
الجدير بالذكر أن الوصول وحجز جميع فعاليات موسم الخبر متاح عبر منصة «بلاتينيوم لِست»، حيث تضم المنصة أبرز الحفلات والأنشطة للموسم مع إمكانية الحجز من مختلف مناطق المملكة.
وشكّل هذا الحراك الواسع لموسم الخبر ثمرةً للتعاون مع الشركاء الرئيسين؛ وفي مقدمتهم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، ومركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية (سايتك)، وشركة التجارب الإبداعية (Creative XP)، إضافة إلى نادي الصقور السعودي، والاتحاد السعودي لكمال الأجسام، وشركة “سرج للاستثمارات الرياضية”، ونادي القادسية، وشركة سباق الجري المحدودة، وشركة NOB لحلول التسويق، فضلًا عن الرعاية والدعم المقدمَين من جهات حكومية وخاصة.
ويمضي موسم الخبر عبر فعالياته المتنوعة نحو تأكيد دوره كأحد المواسم الرئيسة في المملكة، بما يقدّمه من تجارب نوعية تجمع بين الترفيه والثقافة والفنون والرياضة، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وتفعيل المقومات السياحية للمنطقة الشرقية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنمية القطاع السياحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار طوال العام.
ويمثل إطلاق برنامج "شتاء السعودية 2025" فرصة جديدة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية خلال فصل الشتاء، بالاعتماد على إنجازات الأعوام الخمسة الماضية في القطاع السياحي، ولا سيما في نمو أعداد الزوار وحجم الإنفاق. ويأتي البرنامج انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحقيق الوصول إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030