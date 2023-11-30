القبض على المواطن الذي ظهر في محتوى مرئي محاولًا الاعتداء على آخرين بسلاح أبيض في منتزه بالمزاحمية

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على مواطن ظهر في محتوى مرئي وهو يحاول الاعتداء على آخرين بسلاح أبيض في أحد المنتزهات البرية بمحافظة المزاحمية.