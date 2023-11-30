محليات
القبض على المواطن الذي ظهر في محتوى مرئي محاولًا الاعتداء على آخرين بسلاح أبيض في منتزه بالمزاحمية
إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض ضبطته.. اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على مواطن ظهر في محتوى مرئي وهو يحاول الاعتداء على آخرين بسلاح أبيض في أحد المنتزهات البرية بمحافظة المزاحمية.
وتَبَين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت منذ أيام بالمزاحمية.
ووفق الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.