مفتي المملكة ينوّه بمضامين الحملة الوطنية الثالثة لمشاريع الخير عبر "إحسان"

ودعا سماحته عموم المحسنين إلى دعم الحملة الوطنية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، واحتساب الأجر من الله تعالى؛ لا سيما في هذه الليالي المباركة التي يتحرى فيها المسلم ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر؛ مؤكدًا أن بذل الصدقات والقرُبات من أجلّ الأعمال الفاضلة في شهر رمضان المبارك شهر العطاء والبذل.