مفتي المملكة ينوّه بمضامين الحملة الوطنية الثالثة لمشاريع الخير عبر "إحسان"

نوّه مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بإطلاق الحملة الوطنية الثالثة لدعم مشاريع الخير والعطاء عبر منصة "إحسان" الرائدة في مجال العمل الخيري ودعم المشاريع الخيرية واستدامتها.
ودعا سماحته عموم المحسنين إلى دعم الحملة الوطنية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، واحتساب الأجر من الله تعالى؛ لا سيما في هذه الليالي المباركة التي يتحرى فيها المسلم ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر؛ مؤكدًا أن بذل الصدقات والقرُبات من أجلّ الأعمال الفاضلة في شهر رمضان المبارك شهر العطاء والبذل.
وبيّن أن المنصة سهّلت على الجميع الوصول إلى المحتاجين، ويسّرت التبرع لهم بما يضمن وصول التبرعات لمستحقيها؛ وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية المتوافقة مع مقتضيات الشريعة الغراء التي أكدت وجوب التحري لمن تُدفع لهم أموال الصدقات والزكوات.
وأشاد سماحته بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها القيادة الرشيدة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في خدمة المجتمع وتلمس حاجات المواطن، ومن ذلك دعم المنصات الوطنية التي تسهم في إعانة المحتاجين والفقراء والمعوزين، سائلًا الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم.