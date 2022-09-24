"التعليم" تُحدِّد ضوابط التصوير داخل المدارس والآلية المُتَّبعة في المخالفات

جدَّدت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة التعليم تحذيرها من إساءة استخدام الجوال داخل مرافقها، وتنامي ظاهرة التصويـر داخل المدارس؛ ما أدى في كثير من تلك الممارسات إلى انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات، والهيئة التعليمية والإدارية داخــل المدرسة، إلى جانب تصوير مرافق المدرسة مـن دون إذن مسبق داخل المـدارس لحماية الأفراد من الإساءة لهم أو التشهير بهم، ومراعاة خصوصية مرافق المدرسة مـن الانتهاكات.
وقالت: تستند ضوابـط التصوير فـي المدارس إلى المرسوم الملكي رقـم م/ 17 بتاريـخ 3/ 8/ 1428هــ القاضـي بالموافقـة علـى نظـام مكافحـة جرائـم المعلومـات، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 555 بتاريــخ 1437/ 12/ 25هــ بشـأن الموافقة علــى مدونة قواعــد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والتعميم الـوزاري رقــم 35547881 فــي 3/ 25/ 1435هــ المتعلــق بمنــع التصويــر فــي المدارس إلا بإذن مسبق، والتعميم رقــم 87045 بتاريــخ 2/ 25/ 1426هــ المتضمــن (منـع منسـوبي المدرسة وزوارها مــن تصوير الطلاب الطالبات إلا بإذن خطي مــن إدارة التعليم، والتبليغ عـن كل مخالف.
وتابعت: يُمنع تصوير الطلاب والطالبات والهيئة الإدارية والتعليمية داخل المدرسة والمرافق والتجهيزات المدرسية إلا بإذن خطي من قائد/ قائدة المدرسة وفق النموذج المعد لذلك، وإشعار المنسق الإعلامي داخل المدرسة، وأخـذ موافقة خطية مـن أولياء الأمور على تصوير أبنائهم في جميع المراحل التعليمية، وبناتهــم في المرحلة الابتدائية داخل المدرسة خلال الفعاليات والمناسبات والنشاطات الصفية، وذلك بداية كل عام دراسي وفق النموذج المعد لذلك.
وبيَّنت أنه يُسمح بتصوير منتجات وأعمال الطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، مع منع تصوير الطلاب والطالبات ونشر الصور فـي الحسابات الشخصية في شبكات التواصل الاجتماعي. وأسندت مهمة تصوير فعاليات ونشاطات ومسابقات ومنجزات المدارس إلى المنسق الإعلامي، ويكون ذلـك بخطاب تكليف رسمي مـن قائـد/ قائدة المدرسة وفق النموذج المعد لذلك.
ووجَّهت المدارس بضرورة وضع لوحـة بـارزة عند مدخـل المدرسة، تمنـع التصوير إلا بإذن رسـمي بصيغة محددة، ولا يُسمح بالتصوير داخل المدرسة ومن جهات خارجية نهائيًّـا إلا بموافقــة الإعلام التربوي في إدارات التعليم، مع التشديد على أن تكون هذه الجهة حاصلة على ترخيص إعلامي من وزارة الإعلام، أو ترخيـص ممارسة مهنـة لأغراض تربوية أو إعلامية لتوثيق النشـاطات والفعاليات. تقـع علـى قائد/ قائدة المدرسة مسؤولية متابعة الالتـزام بذلك، والتبليغ عـن المخالفات عـن طريق تحرير محضر إثبات الحالة، والرفع بـه لإدارة التعليم التابع لها لاتخاذ الإجراء الرسـمي.
وشددت على أن تتولى إدارة المدرسة توثيق فعاليات احتفالات التخرج والتكريم لضبـط عملية التصوير أثناء الاحتفالات، بما يراعي عدم المساس بخصوصية الطلاب والطالبات، وتتولى إدارات المتابعة في إدارات التعليم مسؤولية التحقيق في أي تجاوزات مخالفة لتلك الضوابط، وذلـك بعد الرفع بهـا من إدارة المدرسة، أو توجيه مدير التعليم مباشرة، وتزويد الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالـوزارة بنسخة مـن تلك التجاوزات والإجراءات المتخذة بشأنها، مع التشديد على إدارات الإعلام التربوي في إدارات التعليم بتنظيم حملات توعوية داخل المدارس بتلـك الضوابط، بالتنسيق مـع إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة.