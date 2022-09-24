"التعليم" تُحدِّد ضوابط التصوير داخل المدارس والآلية المُتَّبعة في المخالفات

ووجَّهت المدارس بضرورة وضع لوحـة بـارزة عند مدخـل المدرسة، تمنـع التصوير إلا بإذن رسـمي بصيغة محددة، ولا يُسمح بالتصوير داخل المدرسة ومن جهات خارجية نهائيًّـا إلا بموافقــة الإعلام التربوي في إدارات التعليم، مع التشديد على أن تكون هذه الجهة حاصلة على ترخيص إعلامي من وزارة الإعلام، أو ترخيـص ممارسة مهنـة لأغراض تربوية أو إعلامية لتوثيق النشـاطات والفعاليات. تقـع علـى قائد/ قائدة المدرسة مسؤولية متابعة الالتـزام بذلك، والتبليغ عـن المخالفات عـن طريق تحرير محضر إثبات الحالة، والرفع بـه لإدارة التعليم التابع لها لاتخاذ الإجراء الرسـمي.