"موانئ": إضافة خط ملاحي يربط ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بـ 4 موانئ عالمية

وحقق الميناء الذي يأتي في المرتبة 14 عالمياً في مؤشر كفاءة أداء الحاويات الصادر عن البنك الدولي رقماً قياسياً هو الأعلى في تاريخه خلال شهر أغسطس لعام 2022م، وذلك بمناولة 199609 حاويات قياسية خلال شهر واحد، كنتيجة مباشرة للتطوير المُستمر، ومواصلة النجاحات التي أسهمت بدورها في تعزيز الإنتاجية، وتأكيداً على ما يمتلكه من قدرات تشغيلية ولوجستية نوعية.