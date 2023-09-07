"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والرياض والقصيم والباحة وعسير وجازان وتبوك.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطاراً غزيرة وسيولاً مع انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطاراً متوسطة وسيولاً مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة الجموم والكامل والعاصمة المقدسة وأضم وميسان والعرضيات والطائف، وأمطار خفيفة على الشعيبة وبحرة وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على رابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة، بينما تشهد أتربة مثارة ورياحاً نشطة على الخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطاراً متوسطة وسيولاً مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة البرك والقحمة، وأمطاراً غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة جازان أمطاراً متوسطة وسيولاً مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة فرسان وجازان، وأمطاراً غزيرة على الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة حتى 48 درجة مئوية، وتشمل الحالة بدر والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة تبوك موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة حتى 48 درجة مئوية، وتشمل الحالة الوجه وأملج والمدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ورياحاً نشطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحاً نشطة مع تدن في الرؤية، وتشمل النبهانية وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.
وتشهد المنطقة الشرقية أيضاً أتربة مثارة ورياحاً نشطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.