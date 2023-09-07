"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة وموجة حارة

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطاراً متوسطة وسيولاً مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة الجموم والكامل والعاصمة المقدسة وأضم وميسان والعرضيات والطائف، وأمطار خفيفة على الشعيبة وبحرة وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على رابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة، بينما تشهد أتربة مثارة ورياحاً نشطة على الخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.