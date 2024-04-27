فوز 70 طالباً وطالبة سعوديين بجوائز أولمبياد "أذكى"

ونوّه الدكتور العنيزان؛ بالشراكة مع وزارة التعليم و"موهبة"، لافتاً إلى الجهود التي تعمل عليها "سدايا" لرفع الوعي بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء القدرات البشرية وتعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث نظّمت "سدايا" عدداً من الهاكاثونات والبرامج التدريبية والمعسكرات، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة.