"أساس مكين" تشارك جيرانها فرحة العيد في احتفالية "عيدنا معكم عيدين"

ومن الجدير بالذكر أن مشروع "مكين 34" يتميز بموقعه الاستراتيجي شمال العاصمة الرياض، حيث يقع على بُعد مسافات قليلة من جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة الأميرة نورة، بالإضافة إلى قربه من عديد من الأسواق والمناطق الحيوية في الرياض.