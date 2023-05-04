"أساس مكين" تشارك جيرانها فرحة العيد في احتفالية "عيدنا معكم عيدين"

احتفلت شركة "أساس مكين" بعيد الفطر المبارك لعام 1444هـ عبر إقامة فعالية احتفالية حملت عنوان "عيدنا معكم عيدين"، شاركت خلالها فرحة العيد مع ما يزيد على 500 شخص من جيرانها من سكان حيَّي العارض والنرجس وما بجوارهما، وسط أجواء إيجابية مبهجة تضمنت برامج متنوعة لمختلف الفئات العمرية وضيافة متكاملة وسحوبات وجوائز وألعاب للأطفال.
وأقامت الشركة الفعالية في نطاق مشروعها "مكين 34" الواقع بحي العارض، والذي يبلغ عدد وحداته السكنية 207 وحدات، ويتميز بجملة من المرافق التي تستهدف خلق بيئة سكنية مثالية وفق أعلى معايير جودة الحياة.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع "مكين 34" يتميز بموقعه الاستراتيجي شمال العاصمة الرياض، حيث يقع على بُعد مسافات قليلة من جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة الأميرة نورة، بالإضافة إلى قربه من عديد من الأسواق والمناطق الحيوية في الرياض.
ويتميز المشروع بجودة البناء والتشطيبات الخارجية والداخلية، إلى جانب تنوع مرافقه من نادي ولاونج وغيرها من المرافق التي تضمن جودة الحياة ورفاهيتها لسكان المشروع، علمًا بأن "مكين 34" يشهد إقبالًا على شراء وحداته السكنية التي بيع أكثر من 50% منها خلال فترة وجيزة.