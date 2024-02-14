"تعليم جدة" يُكمل استعداداته لاستقبال 700 ألف طالب وطالبة باختبارات نهاية الفصل الثاني

وأكّدت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي؛ أن المدارس جاهزة لأداء الاختبارات وسط منظومة من الاستعدادات على مختلف الأصعدة لتوفير الأجواء الملائمة لتأدية الطلبة اختباراتهم، مشيرة إلى أن خطة متزامنة مع الاختبارات تتضمن خدمات التوعية الصحية للطلاب والطالبات التي تقدمها الشؤون الصحية المدرسية من خلال تقديم البروشورات التوعوية المعتمدة من وزارة الصحة قبل وفي أثناء الاختبارات وزيارات للمدارس لمتابعة الوضع الصحي للطلاب والطالبات وتوجيه الموجهين الصحيين بتفعيل رسائل التثقيف الصحي لأولياء الأمور إلى جانب التهيئة الإرشادية من قِبل قسم التوجيه الطلابي بتعليم جدة من خلال تقديم خدمات الاستشارات التربوية والنفسية لتهيئة الطلاب والطالبات ومتابعة الحالات من قبل الرعاية الطلابية.