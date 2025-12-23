المدينة المنورة.. "الأمن والحماية" تضبط مخالفًا لنظام البيئة بحوزته حطب محلي

وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة، ودون تحميل المُبلغ أي مسؤولية.