المدينة المنورة.. "الأمن والحماية" تضبط مخالفًا لنظام البيئة بحوزته حطب محلي

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية بمنطقة المدينة المنورة مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، وذلك بعد العثور بحوزته على كميات من الحطب المحلي، في مخالفة للتنظيمات البيئية المعمول بها.
وتم تسليم المضبوطات إلى الجهة المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، وذلك ضمن جهود الجهات المعنية في التصدي للممارسات غير النظامية التي تُشكل تهديدًا على البيئة والغطاء النباتي.
وتأتي هذه الجهود في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق الفحم والحطب المحليين داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق الرابطة بين المناطق، إضافة إلى ما يُنشر بطرق مخالفة عبر المنصات الإلكترونية.
وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة، ودون تحميل المُبلغ أي مسؤولية.