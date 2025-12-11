اختتام مؤتمر استدامة المياه بجدة.. توقيع 27 اتفاقية ومشاركة 169 متحدثًا

اختتم مؤتمر الابتكار في استدامة المياه 2025، مساء أمس الأربعاء في مدينة جدة، أعماله بعد ثلاثة أيام حافلة بالمبادرات النوعية، والاتفاقيات الاستراتيجية، التي تعزز الابتكار وتطوير التقنيات في قطاع المياه، وتدعم مواجهة تحديات الأمن المائي عالميًا.
وشهد اليوم الختامي توقيع الهيئة السعودية للمياه خمس اتفاقيات، شملت التعاون مع شركة وادي طيبة (جامعة طيبة) في مجالات التقنية والتحول الرقمي، واتفاقية مع شركة Yokogawa لتطوير أساليب مبتكرة للكشف عن التسربات باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اتفاق مع شركة Meidensha لتطوير تقنيات الأغشية السيراميكية للمعالجة الأولية للمياه.
كما وقّعت الهيئة اتفاقية تعاون بحثي مع جامعة نجران لتطوير محفزات ضوئية لمعالجة الملوثات الناشئة، واتفاقية تدريب مع GI AQUA لتنفيذ برامج تخصصية تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية.
وفي السياق ذاته، أعلن عن فوز 13 فريقًا في تحدي "المياهثون" من بين 60 مشاركًا في المرحلة النهائية، حيث سينتقلون إلى برامج الاحتضان والمسرّعات التي يديرها مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، لتطوير نماذج أولية وتحويلها إلى مشاريع تجارية قابلة للنمو، بما يعزز من حضور التقنيات الوطنية في سوق المياه.
وشهد المؤتمر على مدى أيامه الثلاثة سلسلة من الجلسات العلمية وورش العمل واجتماعات الطاولة المستديرة، إلى جانب توقيع اتفاقيات في مجالات التعليم والتدريب وتنظيم الخدمات والتقنيات المتقدمة، بمشاركة واسعة من جهات حكومية وخاصة وشركات دولية.
وبلغ إجمالي الاتفاقيات الموقعة خلال المؤتمر 27 اتفاقية، توزعت على خمسة مسارات رئيسية: تطوير التقنيات الحديثة، تنمية القدرات، دعم الابتكار وريادة الأعمال، رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التعاون البحثي والتطويري.
كما شهد المؤتمر إطلاق مشروع "واحة المياه" في رابغ – SWA Rabigh Water Oasis، والتي دخلت موسوعة غينيس كأكبر واحة ابتكار مائي في العالم، إلى جانب إطلاق الإطار الوطني لشراكات الابتكار Water Strip، الذي أعلنته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمياه.
وتضمنت الفعاليات أيضًا الإعلان عن الفائزين بجائزة الابتكار العالمية في المياه GPIW 2025، وتنظيم "يوم الصفقة" الذي شهد الكشف عن عدد من المشاريع والشراكات النوعية.
وجاءت النسخة الرابعة من المؤتمر بزخم استثنائي، بمشاركة أكثر من 169 متحدثًا من 139 دولة، وأكثر من 100 جهة عارضة، وتنفيذ أكثر من 20 برنامجًا تدريبيًا تخصصيًا، ما عزّز من مكانته كمنصة دولية رائدة في رسم مستقبل قطاع المياه.