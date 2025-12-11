اختتام مؤتمر استدامة المياه بجدة.. توقيع 27 اتفاقية ومشاركة 169 متحدثًا

وفي السياق ذاته، أعلن عن فوز 13 فريقًا في تحدي "المياهثون" من بين 60 مشاركًا في المرحلة النهائية، حيث سينتقلون إلى برامج الاحتضان والمسرّعات التي يديرها مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، لتطوير نماذج أولية وتحويلها إلى مشاريع تجارية قابلة للنمو، بما يعزز من حضور التقنيات الوطنية في سوق المياه.