"البحر الأحمر الدولية" تنضم إلى شبكة Virtuoso® المتخصصة بالسياحة الفاخرة

أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، الشركة المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم؛ عن قبول وجهتها الرئيسية "البحر الأحمر" في شبكة Virtuoso® الفريدة في مجال السفر الفاخر لتصبح أحد الشركاء في قائمتهم التي تشمل أكثر من 2.300 علامة تجارية من نخبة الموردين في أكثر من 100 دولة، وتشمل نخبة واسعة من أرقى الفنادق والمنتجعات وخطوط الرحلات البحرية ومنظمي الرحلات السياحية ووكالات السياحة والسفر المشهورة عالميًا؛ حيث لا تقتصر أهمية هذه القائمة من الشركاء المرموقين على تقديم خدمات وتجارب عالميّة الطراز فحسب، بل يشمل ذلك أيضًا تقديم عروضٍ مذهلةٍ استثنائية وفرص حصرية لعملائهم.