"البحر الأحمر الدولية" تنضم إلى شبكة Virtuoso® المتخصصة بالسياحة الفاخرة

أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، الشركة المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم؛ عن قبول وجهتها الرئيسية "البحر الأحمر" في شبكة Virtuoso® الفريدة في مجال السفر الفاخر لتصبح أحد الشركاء في قائمتهم التي تشمل أكثر من 2.300 علامة تجارية من نخبة الموردين في أكثر من 100 دولة، وتشمل نخبة واسعة من أرقى الفنادق والمنتجعات وخطوط الرحلات البحرية ومنظمي الرحلات السياحية ووكالات السياحة والسفر المشهورة عالميًا؛ حيث لا تقتصر أهمية هذه القائمة من الشركاء المرموقين على تقديم خدمات وتجارب عالميّة الطراز فحسب، بل يشمل ذلك أيضًا تقديم عروضٍ مذهلةٍ استثنائية وفرص حصرية لعملائهم.
يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد وجهة "البحر الأحمر" للترحيب بطلائع زوارها في هذا العام.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"البحر الأحمر الدولية "جون باغانو": نقوم في "البحر الأحمر الدولية" بريادة مفهوم جديد يمزج ما بين السياحة الفاخرة والبيئة الطبيعية في وجهة "البحر الأحمر" التي تزخر بطبيعة خلابة لم تُرْوَ فصولها بعدُ، ما بين الوديان الصحراوية والبراكين الخامدة والجزر الساحرة.
وأضاف أنه ومن خلال التزام الشركة بإعطاء الأولوية للإنسان والطبيعة في تطوير مشاريعها، فإنها نعزز بذلك البيئة المحيطة إلى جانب إعطاء معنى جديد لمفهوم التنمية المستدامة.
وذكر أن انضمام الشركة لشبكة Virtuoso® سيتيح الفرصة لعرض المزايا الاستثنائية للسياحة المتجددة، مع تقديم تجارب سياحية لا مثيل لها للمسافرين القادمين من جميع أنحاء العالم.
بدوره، أوضح نائب الرئيس الأول للمبيعات والشراكات في Virtuoso® كوري هاجوبيان أن نهج "البحر الأحمر الدولية" الفريد في الدمج ما بين توفير التجارب السياحية الفاخرة وتعزيز الموارد الطبيعية، يتماشى مع أهدافنا الطموحة لتحقيق التحول التام إلى مفهوم السياحة الخضراء في القطاع.
ومع تزايد أعداد المسافرين الباحثين عن الوجهات التي تجمع بين الفخامة والرفاهية والأنشطة الصديقة للبيئة، والتي تضع وجهة "البحر الأحمر" المملكة العربية السعودية على خارطة السياحة العالمية.
يُذكر أن وجهة "البحر الأحمر" تقع على الساحل الغربي للسعودية على امتداد أكثر من 28.000 كم مربع التي تشمل المناطق الجبلية والصحراوية والجزر البكر، كما تشمل الوجهة نخبة من علامات الضيافة التجارية العالمية، مثل منتجعات "ريتز- كارلتون ريزيرف" و"ميرافال" اللتان تسجلان أول حضور لهما في منطقة الشرق الأوسط.
وسيتاح للزوار أثناء إقامتهم في أكثر الفنادق شهرة في العالم، الاستمتاع بالعديد من التجارب والأنشطة السياحية المتنوعة عبر مجموعة متكاملة من متاجر التجزئة والرياضة والترفيه والصحة والاستجمام من الاستمتاع بالمغامرات في رحلات السفاري الصحراوية، والانغماس بخدمات أرقى المنتجعات الصحية، إلى ممارسة الإبحار والغوص لاكتشاف أعماق البحر الأحمر الساحرة.