إطلاق شهادة جودة الحياة لتعزيز الرفاهية وتشجيع الإنتاجية في بيئات العمل بالمملكة

وتهدف الشهادة إلى تطبيق منظومة تقييم دقيقة تستند إلى معايير الرفاهية والاستدامة وجودة التجربة وتنوع الخيارات عالية الجودة لسكان المملكة، كما تهدف في مرحلتها الأولى إلى تمكين المنشآت من تحسين بيئاتها المؤسسية، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز الصحة النفسية والجسدية، وجذب الكفاءات وتحقيق التوازن الصحي بين العمل والحياة اليومية للموظفين.