انطلاق ملتقى الحكومة الرقمية غدًا تحت شعار "نحو أفق رقمي واعد"

وأوضحت أن الملتقى سيناقش عدداً من المحاور المرتبطة بالتحول الرقمي وأثره من خلال عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل، لمناقشة الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي، والتحديات التي تواجه المجتمعات الرقمية في بيئة الأعمال، إلى جانب استعراض أبرز التجارب الناجحة التي أسهمت في تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.