"الخريجي" يبحث مع وزيرَي خارجية إيران ونيبال سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني، بالتزامن مع مشاركته في الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية منتدى حوار التعاون الآسيوي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.
كما التقى المهندس الخريجي، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية نيبال ناريان كاجي شريستا، وذلك على هامش الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية منتدى حوار التعاون الآسيوي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.