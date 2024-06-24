"الخريجي" يبحث مع وزيرَي خارجية إيران ونيبال سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك

‬التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني، بالتزامن مع مشاركته في الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية منتدى حوار التعاون الآسيوي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها.