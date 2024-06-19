مطارات جدة تطلق اليوم حملة الرحلة 45 لتوعية ضيوف الرحمن المغادرين عبر مطار المؤسس

وتأتي حملة "الرحلة 45" لتعزيز وعي حجاج بيت الله الحرام المغادرين بالإجراءات المتبعة في جميع صالات المطار، من خلال بث محتويات توعوية بدءًا من تعليمات شحن الأمتعة وعبوات زمزم، مرورًا بنماذج الإفصاح والوثائق، وإجراءات السفر، وصولًا إلى التعريف بالأدوات والمواد المحظورة التي يُمنع شحنها، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الاستثنائية المقدمة داخل صالات السفر.