"هيئة النقل" تعتمد دورات بحرية تخصصية لمعهد أزدة للتدريب

اعتمدت الهيئةُ العامة للنقل عددًا من البرامج التخصصية في مجال التدريب البحري، والمقدمة من معهد أزدة للتدريب البحري برأس تنورة، وذلك وفقًا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب، وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في القطاع البحري لعام 1978م وتعديلاتها.
ومنح هذا الاعتماد لمعهد أزدة للتدريب البحري لاستيفائه لمتطلبات الدليل القياسي للمنظمة البحرية الدولية، ومتطلبات اعتماد الهيئة للمعاهد التدريبية والكليات البحرية، ويشمل ذلك عددًا من البرامج النوعية والتخصصية التي يقدمها المعهد؛ مثل بحار يشكل جزءًا من الخفارة الملاحية والخفارة الهندسية، وضابط أمن السفينة، وبرنامج بحار سطح ماهر، إضافة إلى الإسعافات الأولية الطبية والكفاءة في إطفاء الحريق المتقدم، وأخيرًا اللغة الإنجليزية البحرية.
وتهدف الهيئة العامة للنقل من تبني واعتماد البرامج النوعية والتخصصية في مجالات صناعة النقل البحري؛ إلى رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتمكين وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في هذا القطاع بمختلف تخصصاته؛ للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والارتقاء بهذه الصناعة الحيوية على كافة المستويات المحلية والدولية.