"هيئة النقل" تعتمد دورات بحرية تخصصية لمعهد أزدة للتدريب

ومنح هذا الاعتماد لمعهد أزدة للتدريب البحري لاستيفائه لمتطلبات الدليل القياسي للمنظمة البحرية الدولية، ومتطلبات اعتماد الهيئة للمعاهد التدريبية والكليات البحرية، ويشمل ذلك عددًا من البرامج النوعية والتخصصية التي يقدمها المعهد؛ مثل بحار يشكل جزءًا من الخفارة الملاحية والخفارة الهندسية، وضابط أمن السفينة، وبرنامج بحار سطح ماهر، إضافة إلى الإسعافات الأولية الطبية والكفاءة في إطفاء الحريق المتقدم، وأخيرًا اللغة الإنجليزية البحرية.