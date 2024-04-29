فيديو.. مدير تعليم الرياض: الطلاب حريصون على الحضور ومعلمونا يستثمرون أوقاتهم لتنمية مهاراتهم
أكد مدير عام التعليم في الرياض الدكتور نايف الزارع، دور الأسرة للإسهام في تعزيز الانضباط المدرسي بتعاونها مع المدرسة وتشجيع الأبناء على الالتزام والحضور والتفاعل.
وقال "الزارع" في تصريح لـ"سبق" حول أهمية الانضباط المدرسي خلال العام الدراسي خاصة ونحن على مشارف نهاية العام الدراسي: "الطالب الحريص على تطوير نفسه ومعارفه ومهاراته وقدراته.. بالتأكيد سيكون حاضرًا بذهنه وأدائه، وأثق بأن أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات في كافة مناطق المملكة حريصون دائمًا على الحضور، وأن يكون حضورهم في مدارسهم بفعالية وجد واجتهاد"؛ مستشهدًا بحرص وزارة التعليم على أهمية ترسيخ قيمة الانضباط في نفوس الطلاب والطالبات ليكون سلوكًا عامًّا في شخصياتهم يساعدهم على تحمل المسؤولية تجاه ذواتهم وأسرهم ووطنهم.
وعن دور المعلمين والمعلمات في غرس ثقافة الالتزام والانضباط في نفوس أبنائهم الطلاب والطالبات، أضاف "الزارع" أن المعلمين والمعلمات يستثمرون كل وقتهم في تقديم كل ما من شأنه أن يسهم في تنمية وتطوير مهارات وقدرات الطلاب والطالبات في المدارس.
ووجّه مدير عام تعليم الرياض رسالة شكر وتقدير إلى أولياء أمور الطلاب والطالبات في تشجيع ودعم أبنائهم في رحلتهم التعليمية قائلًا: "الآباء جزء أساسي من رحلة أبنائهم التعليمية، وأثق بأنهم دائمًا حريصون على تربية أبنائهم على الانضباط والحضور؛ فهم جزء أساسي من منظومة التعليم وهم خير داعم لنا ولأبنائهم هذه في المنظومة".
وفيما تبقى قرابة الشهر والنصف على نهاية العام الدراسي الحالي 1455؛ تحرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على حث أولياء الأمور وتبصيرهم بدورهم في تحقيق انضباط الطلاب والطالبات والتعاون المستمر مع المدرسة لمتابعة ذلك والاستفادة من وسائل الاتصال والتقنية لتوعية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، تجاه تأثير الغياب السلبي على الأبناء.
وتهدف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض من خلال حملتها التوعوية الخاصة بالانضباط المدرسي، من خلال كافة وسائل التواصل في حسابات الوزارة التعليمية وإدارات التعليم والمدارس، إلى نشر ثقافة الانضباط والتعريف بالأنظمة والقواعد وآلية العمل بها وتأثيرها على تحصيل الطالب الدراسي، وإبراز أهمية الانضباط في غرس القيم وأثره على السمات الشخصية للطالب وسلوكه في المجتمع، وتوعية الأسرة بأهمية الانضباط المدرسي للأبناء وتنمية دافعيتهم للتعلم، وتعزيز القيم والسلوك الإيجابي لدى الطلاب والطالبات.