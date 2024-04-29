فيديو.. مدير تعليم الرياض: الطلاب حريصون على الحضور ومعلمونا يستثمرون أوقاتهم لتنمية مهاراتهم

وقال "الزارع" في تصريح لـ"سبق" حول أهمية الانضباط المدرسي خلال العام الدراسي خاصة ونحن على مشارف نهاية العام الدراسي: "الطالب الحريص على تطوير نفسه ومعارفه ومهاراته وقدراته.. بالتأكيد سيكون حاضرًا بذهنه وأدائه، وأثق بأن أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات في كافة مناطق المملكة حريصون دائمًا على الحضور، وأن يكون حضورهم في مدارسهم بفعالية وجد واجتهاد"؛ مستشهدًا بحرص وزارة التعليم على أهمية ترسيخ قيمة الانضباط في نفوس الطلاب والطالبات ليكون سلوكًا عامًّا في شخصياتهم يساعدهم على تحمل المسؤولية تجاه ذواتهم وأسرهم ووطنهم.