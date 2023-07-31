"فلكية جدة": غدًا يشهد أقرب قمر عملاق في عام 2023

وأضاف: أقرب قمر عملاق لن يكون له تأثير على الكرة الأرضية باستثناء ظاهرتي المد والجزر، وهو أمر طبيعي، وفي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس، وهذا يسبب ظاهرة المد والجزر واسع المدى؛ فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي وفي نفس اليوم يحدث أخفض جزر على نحو استثنائي، ونظرًا لأن القمر البدر سيكون قريبًا من نقطة الحضيض؛ سيبزر المد في ظاهرة تسمى المد العالي الحضيضي.