18 فرص عقارية بمزاد أصداف الرياض

يطرح المزاد 18 فرص عقارية مميزة في مواقع مثالية بأهم الاحياء المميزة بالرياض ويتكون العقار الأول من أرض بمساحة 900 متر مربع ، والعقار الثاني من أرض 900 متر مربع ، العقار الثالث من أرض بمساحة 542.35 متر مربع ، والعقار الرابع أرض بمساحة 2327.5 متر مربع ، والعقار الخامس من أرض 2250 متر مربع ، والعقار السادس من أرض بمساحة 2061 متر مربع ، والعقار السابع من أرض بمساحة 2250 متر مربع ، والعقار الثامن من أرض 20700 متر مربع ، والعقار التاسع من أرض بمساحة 2025 متر مربع والعقار العاشر من أرض بمساحة 20700 متر مربع والعقار الحادي عشر من أرض بمساحة 900 متر مربع والعقار الثاني عشر من أرض بمساحة 20700 متر مربع والعقار الثالث عشر من أرض بمساحة 750 متر مربع والعقار الرابع عشر من أرض بمساحة 20700 متر مربع والعقار الخامس عشر من أرض بمساحة 900 متر مربع والعقار السادس عشر من أرض بمساحة 23937.75 متر مربع والعقار السابع عشر من أرض بمساحة 756.3 متر مربع والعقار الثامن عشر من أرض بمساحة 20031.28 متر مربع