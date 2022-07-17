"محافظ مرات" يتفقد "البوليفارد" ويشيد بدعم القيادة للمشاريع التنموية في المحافظات

وأضاف: "تلك المشاريع لم يكن لها أن ترى النور لولا فضل الله ثم الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله، وبتوجيهات من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن حفظهم الله؛ مؤكدًا أنهما داعمان لكل المشروعات والمبادرات التي تسهم في تطوير محافظات المنطقة، وحريصان على تذليل العقبات أمام جميع الجهات، لكي تكون محافظات المنطقة مساهمًا فاعلًا في تحقيق رؤية المملكة.