"محافظ مرات" يتفقد "البوليفارد" ويشيد بدعم القيادة للمشاريع التنموية في المحافظات

تفقد محافظ مرات أحمد بن سعود الحمين منشآت جمعية التنمية بالمحافظة، ووقف على سير العمل في مبنى "بوليفارد" الذي يقع على مساحة 8000م٢ على طريق الملك عبدالعزيز وسط المحافظة.
واطلع محافظ مرات على مرافق البوليفارد؛ حيث تفقد صالة المناسبات العامة والمعارض على مساحة 2000م٢، وميدان البوليفارد على مساحة 4000م٢، ومواقع الكافيهات والمطاعم والخدمات المساندة والمصلى، وكذلك "صالة محمد السليم للفنون التشكيلية" المطلة على ساحة البوليفارد بمساحة 150م٢.
وتَفقد "الحمين" الحديقة الذكية للطفل والمسرح المفتوح والمدرجات التي تتضمن 500 مقعد، والنادي الصحي على مساحة 1200م٢ مشتملًا على حوض السباحة وقاعات التمرينات والخدمات الأخرى.
وشملت جولة "الحمين"، المبنى الإداري الذي انتهى مؤخرًا مشتملًا على مركز حمد الحجي الثقافي على مساحة 250م٢.
وفي نهاية الجولة اجتمع محافظ مرات مع أعضاء جمعية التنمية مقدمًا شكره على الجهود المبذولة وموجهًا بسرعة اكتمال هذا المشروع؛ لما له من أثر اقتصادي وثقافي وسياحي.
وبين "الحمين" أن مثل هذه المشروعات تأتي للارتقاء بجودة الحياة في محافظة مرات وتنطلق من برنامج "جودة الحياة"، الذي هو أحد برامج رؤية المملكة 2030، وهو برنامج يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة الحياة وتوليد الوظائف وتنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
وقال: مثل هذا المشاريع والأنشطة تعزز دخول محافظة مرات في برنامج المدن الصحية لتحقيق هدف المدينة الصحية العالمية والذي أصبح هدفًا لكثير من المدن السعودية ومنها محافظة مرات.
وأضاف: "تلك المشاريع لم يكن لها أن ترى النور لولا فضل الله ثم الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله، وبتوجيهات من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن حفظهم الله؛ مؤكدًا أنهما داعمان لكل المشروعات والمبادرات التي تسهم في تطوير محافظات المنطقة، وحريصان على تذليل العقبات أمام جميع الجهات، لكي تكون محافظات المنطقة مساهمًا فاعلًا في تحقيق رؤية المملكة.
وفي نفس الصدد يترقب أهالي محافظة مرات والمحافظات المجاورة، المراحل النهائية لاستكمال أول مقر متكامل للخدمات ليكون مقرًّا لـ"بوليفارد محافظة مرات"؛ آملين أن يكون -عند اكتماله- مقرًّا لإقامة مناسبات المحافظة الوطنية والاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ فعاليات وبرامج لجنة التنمية الاجتماعية.
وتَطَلع الأهالي إلى أن يكون "البوليفارد" واجهة حضارية للمنطقة، وداعمًا لشباب وفتيات الأعمال، ومركزًا ترفيهيًّا للمحافظة والمحافظات والمراكز المجاورة.
وبدأ العمل في مشروع "بوليفارد مرات" منذ أكثر من عام، وحظي بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واهتمام ودعم من محافظ مرات، ومتابعة مركز التنمية بمحافظة شقراء وشراكة متميزة من بلدية محافظة مرات.
ويشتمل "بوليفارد مرات" على مرافق متنوعة خدمية وتنموية وترفيهية وصحية؛ حيث يضم صالات وجلسات ومطاعم وناديًا صحيًّا، ومركز تدريب، ومسرحًا للطفل، وحديقة ذكية، ويتضمن صالة بمساحة ٢٠٠٠م٢ للمهرجانات والأسر المنتجة.
ويحتوي المقر على صالة المناسبات العامة، تقع على مساحة 2000م٢ ستكون مخصصة للاحتفالات العامة والمهرجانات وبرامج الأسر المنتجة.
ويوجد ممشى ومصلى وكافيهات ومسطحات خضراء، وجلسات ونوافير ومسطحات خضراء تحيط بها كافيهات ومنصات دائمة للأسر المنتجة ومصلى وخدمات أخرى تقع على مساحة3000م٢.
كما يحتوي على صالة مخصصة للمعارض والفنون التشكيلية تستقبل المواهب الشابة في الخط والرسم والتصوير، وتطل على الساحة العامة وتقام بها المعارض المتنوعة وتقع على مساحة 150م٢.
يضاف إلى ما سبق، حديقة ذكية للطفل تُطِل على الساحة، تحتوي على عدد من الألعاب النوعية، وتقع على مساحة 250م٢، ومنصة للعروض ومسرح مفتوح بـ٥٠٠٠ كرسي.
ويتضمن المقر، المسرحَ المفتوح، ويشمل منصة للعروض الفنية المتنوعة ومدرجات تتسع لـ500 كرسي.
ويأتي مقهى المصباح التراثي على الطراز التراثي، ويطل على الساحة العامة بمساحة تُقدر بـ60م٢.
ويقع النادي الصحي على مساحة 1200م٢، ويحتوي على حوض سباحة بمقاسات متنوعة بمساحته 160م٢، وصالة للتمرينات، وغرفة للمساج، وحمام الساونا، وعدد من الأجهزة المتنوعة.
أما المقر الإداري للجنة التنمية؛ فهو يطل على الساحة العامة، بمساحة تُقدر بـ400م٢، مشتملًا على الإدارة ومكاتب السكرتارية وبهو الاستقبال والخدمات.
وهناك مركز ثقافي للتدريب والأمسيات يقع في الدور الثاني للمبنى الإداري، ويعتبر قاعة للتدريب مكتملة التجهيزات تقام فيها الدورات التدريبية والأمسيات الثقافية على مساحة 250م٢.
ووقفت "سبق" على مقر "بوليفارد مرات"، ورصدت أهم مرافقه والمراحل النهائية لاستكماله، والتقت رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية، الذي أكد لـ"سبق" أن المقر سيستكمل في شهر أكتوبر القادم بإذن الله..