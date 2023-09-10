"إثراء" يُعلن مشاركة 3 فرق سعودية بمسابقة "فورمولا 1" بالمدارس

وقالت مديرة البرامج في "إثراء" نورة الزامل: "مغادرة الطلبة إلى سنغافورة للمشاركة في المسابقة العالمية لـ"فورمولا1" في المدارس؛ للتأكيد على رؤية وأهداف المركز القائمة على دعم الشباب، عطفًا على ما تمر به المملكة من إنجازات تصب في مصلحتهم وتهيئتهم في المجالات الهندسية، الرياضيات؛ حيث يرتكز البرنامج على منهج تعليمي معتمد وهو "stem" مما يعزز من منابت الابتكار وروافد الإبداع لديهم، ويستشرف مستقبلًا بصبغة ريادية واعدة".