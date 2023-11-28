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جازان.. دوريات الأمن تقبض على مقيم لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"

جازان.. دوريات الأمن تقبض على مقيم لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"

قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
الجهات الأمنية
مادة الشبو المخدرة

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