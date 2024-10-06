اليوم.. بدء الاشتراك في إصدار شهر أكتوبر لمنتج "صح".. وتحديد العائد بـ 4.92%

يبدأ اليوم الأحد 06 أكتوبر 2024، الاشتراك في إصدار شهر أكتوبر لمنتج "صح" للصكوك الحكومية والمخصّص للأفراد، وهو عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية، ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين.