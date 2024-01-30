بينها التوقف عن التدخين.. "سعود الطبية": تغيير أسلوب الحياة يقي من "التصلب العصيدي"

وأوضحت المدينة على لسان استشاري أمراض القلب الدكتور أحمد البشير؛ أن إدخال التغييرات في أسلوب الحياة، كما يوصى بها لمعالجة التصلب العصيدي، من شأنه أن يسهم أيضًا في الوقاية من الإصابة به، ومن بين هذه التغييرات التي ينصح بإدخالها التوقف عن التدخين، وتناول الأطعمة الصحية والمواظبة على ممارسة النشاط البدني، كذلك الحفاظ على وزن سليم.