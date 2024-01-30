بينها التوقف عن التدخين.. "سعود الطبية": تغيير أسلوب الحياة يقي من "التصلب العصيدي"

أكّدت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، أن المضاعفات التي قد تنشأ من جرّاء الإصابة بالتصلب العصيدي تتعلق بمواضيع الشرايين المسدودة؛ كاعتلال الشرايين التاجية، واعتلال الشرايين المحيطية، واعتلال الشرايين السباتية.
وأوضحت المدينة على لسان استشاري أمراض القلب الدكتور أحمد البشير؛ أن إدخال التغييرات في أسلوب الحياة، كما يوصى بها لمعالجة التصلب العصيدي، من شأنه أن يسهم أيضًا في الوقاية من الإصابة به، ومن بين هذه التغييرات التي ينصح بإدخالها التوقف عن التدخين، وتناول الأطعمة الصحية والمواظبة على ممارسة النشاط البدني، كذلك الحفاظ على وزن سليم.
وأكد البشير أن التصلب العصيدي هو نوع محدد من أنواع تكلس الشرايين، يصف حالة من تراكم الطبقات أو اللويحات الدهنية في داخل الشرايين وعلى جدرانها، ونتيجة لذلك يضعف تدفق الدم عبرها وقد تنفجر هذه اللويحات الدهنية وتتمزق فتتشكل نتيجة لذلك جلطة أو خثرة دموية.
ويصنف مرض التصلب العصيدي في بعض الأحيان باعتباره يندرج في عِداد الأمراض القلبية، إلا أنه قد يصيب شرايين مختلفة في كل أنحاء الجسم.
ويُعد مرض التصلب العصيدي من الأمراض التي يمكن الوقاية منها ومعالجتها.
وقال: تظهر أعراض الإصابة بمرض التصلب العصيدي فقط عندما يضيق شريان ما أو يلتصق بطريقة تعيق تدفق الدم عبره بكميات كافية إلى الأعضاء والأنسجة، وفي بعض الحالات قد تسد الجلطة الدموية الشريان بشكلٍ تام، أو قد تتجزّأ إلى جلطات كثيرة قد تسبّب نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وتختلف أعراض الإصابة بالتصلب العصيدي باختلاف الشرايين التي يصيبها التصلب، وفي بعض الأحيان قد يسبب التصلب العصيدي مشكلات في الأداء الجنسي لدى الرجال.
وختم تصريحه لافتاً إلى ضرورة الانتباه لإدخال هذه التغييرات في أسلوب الحياة بشكلٍ تدريجي بحيث يتم إنجاز التغييرات السهلة أولاً ومن ثم التغييرات التي يتطلب تبنيها جهوداً أكبر.