لحظة إنسانية مؤثرة.. أمير القصيم يبتسم لطفل على كرسي متحرك ويمسح على رأسه في كرنفال التمور

فقد استوقف الطفل سمو الأمير، ليبادله بابتسامة أبوية حانية، قبل أن يمسح على رأسه في لقطة عفوية عكست روح الأبوة والإنسانية. وحرص سموه على تلبية رغبة الطفل في توثيق اللحظة، فاقترب منه مبتسمًا وسمح له بالتقاط الصور، ليجسّد الموقف دفئًا إنسانيًا نادرًا.