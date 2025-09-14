لحظة إنسانية مؤثرة.. أمير القصيم يبتسم لطفل على كرسي متحرك ويمسح على رأسه في كرنفال التمور
في مشهد إنساني مؤثر خطف أنظار الحضور، جمع أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بطفل على كرسي متحرك، خلال جولته في كرنفال بريدة للتمور.
فقد استوقف الطفل سمو الأمير، ليبادله بابتسامة أبوية حانية، قبل أن يمسح على رأسه في لقطة عفوية عكست روح الأبوة والإنسانية. وحرص سموه على تلبية رغبة الطفل في توثيق اللحظة، فاقترب منه مبتسمًا وسمح له بالتقاط الصور، ليجسّد الموقف دفئًا إنسانيًا نادرًا.
هذا المشهد ترك أثرًا بالغًا في نفوس الحاضرين، إذ عكس البعد العاطفي الذي يربط القيادة بأبناء المنطقة، وأكّد ما يحظى به الأطفال –وخاصة ذوي التحديات الخاصة– من رعاية واهتمام.
وقد وثّق المصوّر سويلم العنزي هذه اللحظة بعدسته، لتبقى صورة حيّة تعبّر عن إنسانية الموقف، وتبرز القيم النبيلة التي تجسدها القيادة في تواصلها المستمر مع مختلف فئات المجتمع.