"شؤون المسجد النبوي" تقدم خدماتها النوعية لذوي الإعاقة يوم الجمعة

وعملت الهيئة على تجهيز المصليات بأفضل الأدوات والخدمات المخصصة لهم، وزودتها بماء زمزم، ومصاحف وكتيبات تعينهم على أداء عباداتهم، كما تتميز هذه المصليات بقربها من الأبواب تسهيلاً لحركة دخولهم وخروجهم، وبإمكان الزائر من ذوي الإعاقة التوجه إلى بوابة ٥ و ٦ إلى السطح الغربي لأداة صلاة الجمعة ومشاهدة خطبة الجمعة مترجمة بلغة الإشارة، كما يوجد أكثر من موقع على مداخل أبواب المسجد النبوي.