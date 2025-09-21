"عقود من العطاء".. 1485 مشروعاً تنموياً سعودياً تعيد إعمار اليمن

ولطالما كان اليمن في صدارة الدول، التي تحظى بدعم ومساندة المملكة، حرصاً على استقراره، وقد بلغت قيمة المساعدات التنموية، التي قدمتها السعودية إلى اليمن خلال العقود الماضية 27.7 مليار دولار، وتركزت هذه الأموال على تمويل برامج التنمية في مختلف المجالات في اليمن، وفي توازن يغطي كل محافظاته، حتى تصل نتائجها التنموية إلى أفراد الشعب اليمني.