محليات
جُمُوع غفيرة تُشيّع مشهور سناب شات "أبو مرداع" في حائل
أدّى جموعٌ غفيرة من المصلين، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، صلاة الميت على مشهور سناب شات عبدالله بن مرداع آل عاطف القحطاني، المعروف بـ"أبو مرداع"، وذلك في مسجد الراجحي بمدينة حائل، فيما شهدت مقبرة صديان حضورًا كثيفًا من المشيعين.
وكان "أبو مرداع" قد انتقل إلى رحمة الله إثر حادثٍ مروري وقع على طريق حائل-جبة، بعد اصطدام مركبة كان يقودها مشهور سناب شات "أبو حصة"، وبرفقته الفقيد وابن عمه "دخيّل"، بمعدة تمهيد طريق تابعة لإحدى شركات صيانة الطرق.