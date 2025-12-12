جُمُوع غفيرة تُشيّع مشهور سناب شات "أبو مرداع" في حائل

أدّى جموعٌ غفيرة من المصلين، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، صلاة الميت على مشهور سناب شات عبدالله بن مرداع آل عاطف القحطاني، المعروف بـ"أبو مرداع"، وذلك في مسجد الراجحي بمدينة حائل، فيما شهدت مقبرة صديان حضورًا كثيفًا من المشيعين.