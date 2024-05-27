مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورماً ليفياً بطول 26 سم لمريضة ثلاثينية ويُنهي معاناتها من نزيف وألم استمر أشهر

ذكرت ذلك الدكتورة سارة الربيش استشارية أمراض النساء والولادة الحاصلة على الزمالة الكندية في جراحة أورام النساء والمناظير النسائية ، والتي أضافت بأنه عند وصول المريضة للمستشفى والإستماع إلى شكواها وتاريخها المرضي، تبين أنها أجرت عمليتي ولادة قيصرية وأشعة صوتية في مستشفى آخر ، وأبانت عن وجود ورم ليفي كبير بحجم 14 x 18 سم ونصحها الأطباء بإزلة الورم عن طريق فتح البطن إلا أنها ترددت في إجراء ذلك . فتم إخضاعها لمجموعة من التحاليل المخبرية والفحوصات الدقيقة بأشعة الرنين المغناطيسي MRI، وقد أظهرت النتائج أن حجم الورم الليفي 26X18 سم ، بموجب ذلك قرر الفريق الطبي إجراء المنظار لاستئصال الورم ، والحد من إصابة المريضة بمزيد من المضاعفات والآلآم .