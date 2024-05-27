مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورماً ليفياً بطول 26 سم لمريضة ثلاثينية ويُنهي معاناتها من نزيف وألم استمر أشهر

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إستئصال ورماً ليفياً ضخماً من الرحم عبر المنظار لمريضة تبلغ من العمر 33 عاماً ، عانت على مدار 5 أشهر من نوبات حادة من الألم بمنطقة الحوض، ونزيف دموي متكرر ، يصاحبه نزول كتل صغيرة من الرحم مع كل دورة شهرية وانتفاخات شديدة بالبطن.
ذكرت ذلك الدكتورة سارة الربيش استشارية أمراض النساء والولادة الحاصلة على الزمالة الكندية في جراحة أورام النساء والمناظير النسائية ، والتي أضافت بأنه عند وصول المريضة للمستشفى والإستماع إلى شكواها وتاريخها المرضي، تبين أنها أجرت عمليتي ولادة قيصرية وأشعة صوتية في مستشفى آخر ، وأبانت عن وجود ورم ليفي كبير بحجم 14 x 18 سم ونصحها الأطباء بإزلة الورم عن طريق فتح البطن إلا أنها ترددت في إجراء ذلك . فتم إخضاعها لمجموعة من التحاليل المخبرية والفحوصات الدقيقة بأشعة الرنين المغناطيسي MRI، وقد أظهرت النتائج أن حجم الورم الليفي 26X18 سم ، بموجب ذلك قرر الفريق الطبي إجراء المنظار لاستئصال الورم ، والحد من إصابة المريضة بمزيد من المضاعفات والآلآم .
وأوضحت د.سارة أنه تم تحضير المريضة للعملية والتي استغرقت 4 ساعات تحت التخدير الكامل ، وتم فيها استخدام المنظار الجراحي لاستئصال كامل الورم وتحريره من جدار الرحم عبر 4 جروح صغيرة لا تتجاوز 1.5 سم .
مؤكدتاً أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد دون أية مضاعفات ، إذ نقلت المريضة لجناح التنويم وخرجت في اليوم التالي من المستشفى ، وقد أشارت مؤشراتها الحيوية إلى تحسنها منذ الساعات الأولى بعد الجراحة، مشيرة إلى أن الفحص المخبري للورم المستأصل أثبت أنه من النوع الحميد، وعند مراجعة المريضة للعيادة تبين انتهاء معاناتها من كافة الأعراض السابق ذكرها، وأصبحت تمارس حياتها بصورة طبيعية.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، حاصل على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI ، وشهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI ،المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى.