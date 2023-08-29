المعاناة استمرت 4 سنوات.. "تخصصي بريدة" يعالج مصابًا يشكو آلام خلع متكرر بالكتف

وأوضح تجمّع القصيم الصحي أن المريض حضر إلى عيادة جراحة العظام في وحدة الطب الرياضي والمناظير، وهو يشكو من إصابة سابقة في الكتف اليسرى نتج عنها خلع متكرر وحدوث آلام شديدة وكانت تستدعي حضوره في كل مرة إلى قسم الطوارئ؛ لإرجاع كتفه المخلوعة تحت التخدير/ التنويم، مما أثر على نمط حياته وعمله وتعدد زياراته لقسم الطوارئ، بالإضافة إلى خضوعه للتخدير الكامل في كل مرة يتم فيها رد الكتف إلى موضعها الطبيعي.