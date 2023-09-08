"التعاون الإسلامي" تدين هجومَيْن إرهابيَّيْن في مالي وتعزي أسر الضحايا

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة للهجومَيْن الإرهابيَّيْن اللذيْن وقعا أمس في جمهورية مالي، استهدف أحدهما "زورق تمبكتو" في نهر النيجر، والآخر موقعاً للجيش في بامبا بمنطقة غاو، وأسفر الهجومان عن مقتل وجرح عشرات المدنيين والعسكريين.