مفتي المملكة: ما تَحقق بالميزانية يُتَوِّج الرؤية الموفقة للقيادة في النهوض بالتنمية

وأكد سماحته أن ما تَحقق من خير وبركة لهذه البلاد، هو بفضل الله عز وجل، ثم تمسك هذه البلاد بتحكيم شرع الله والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وخدمتها للإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم؛ مُثنيًا على ما تلقاه الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وبقية أجهزة الدولة من دعم سخي كي تؤدي مهامها على أكمل وجه بما يحقق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.