طالبا "الرياض" الحاصلان على 99 و98 في القدرات: لم نخضع لـ"دورات" وهذا السر

كشف طالبا الرياض الحاصلان على درجة 99 و98 في اختبار القدرات للمرحلة الثانوية سر حصولهما على درجات عالية من أول محاولة مشيرين بأنهما خصصا جزءاً من وقتهما للمراجعة والمذاكرة واسترجاع المعلومات وذلك وفق خطة تم إعدادها بحيث لا تؤثر على تحصيلهما الدراسي في المدرسة موضحين أنهما لم يخضعا لأي دورات تدريبية في "القدرات العامة" وأنهما عملا على تنمية مهاراتهما وقدراتهما المعرفية بنفسهما.
وتفصيلاً قال كل من الطالبين بثانوية العز بن عبد السلام بالرياض هشام سعيد العيسى الحاصل على 98 في القدرات ويزيد الدوسري الحاصل على 99 بأنهما كانا يخصصان ما بين 3 إلى 4 ساعات يومياً للمراجعة طيلة فصل كامل وذلك من خلال كتب تختص بالقدرات وأخرى تحوي على أسئلة ومعلومات مشابهة وبنك الأسئلة وكتب المرحلة المتوسطة، لافتين بأن الاختبار لم يكن بالصعوبة التي يتحدث عنها أو يتخيلها البعض وعلى الطلاب التخلص من الرهبة قبل الدخول إليه وهو أحد أهم أسباب النجاح والحصول على درجات مرتفعة.
وقال "العيسى" الحاصل على درجة 99,84 في الثانوية العامة بأن طموحه بعد تخرجه هو الالتحاق بتخصص الأمن السيبراني بينما بين زميله الدوسري الحاصل على 100 في الثانوية بأن حلمه يكمن في الالتحاق بالطب ويسعى لتحقيقه.
وقدم كل من الطالبين شكرهما لمدير ثانوية العز بن عبد السلام علي القيسي وعبدالرحمن الشهراني لتكريمهما بتبني مبادرتهما لتدريب الطلاب من زملائهما في المدرسة وتخصيص وقت لذلك وتقديم كل الدعم لهم.
وكانت ثانوية العز بن عبد السلام قد كرمت اليوم الطالبين بحضور عدد من المعلمين تشجيعاً لهما وتحفيزاً لزملائهما للسير نحو التميز.