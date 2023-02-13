طالبا "الرياض" الحاصلان على 99 و98 في القدرات: لم نخضع لـ"دورات" وهذا السر

وتفصيلاً قال كل من الطالبين بثانوية العز بن عبد السلام بالرياض هشام سعيد العيسى الحاصل على 98 في القدرات ويزيد الدوسري الحاصل على 99 بأنهما كانا يخصصان ما بين 3 إلى 4 ساعات يومياً للمراجعة طيلة فصل كامل وذلك من خلال كتب تختص بالقدرات وأخرى تحوي على أسئلة ومعلومات مشابهة وبنك الأسئلة وكتب المرحلة المتوسطة، لافتين بأن الاختبار لم يكن بالصعوبة التي يتحدث عنها أو يتخيلها البعض وعلى الطلاب التخلص من الرهبة قبل الدخول إليه وهو أحد أهم أسباب النجاح والحصول على درجات مرتفعة.