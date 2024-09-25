"بئر هداج ومسلة تيماء" يزينان شعار البلدية في تصميم يعكس "الهوية التاريخية"

أعلنت بلدية محافظة تيماء الفائز بتصميم شعارها الجديد بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين، والذي تم اختياره من بين العديد من المشاركات المقدمة من أبناء المحافظة.
ويجسد الشعار الجديد عمق الهوية التاريخية للمحافظة، حيث تزينه رموز أصيلة تمثل العراقة والتراث، منها بئر هداج ومسلة تيماء إلى جانب شعار المملكة العربية السعودية.
وقال المصمم الفائز سامي النجم لـ"سبق": إن تصميم الشعار استغرق 3 أسابيع من العمل الدقيق، حيث ركز على دمج الرموز التاريخية المعروفة للمحافظة؛ بهدف إبراز الهوية العريقة لتيماء وتطلعاتها المستقبلية، مضيفاً أن هذا الشعار ليس مجرد رمز، بل يمثل أصالة المنطقة وارتباطها بتاريخها العريق.
ويُعد بئر هداج من أشهر الآبار التي عرفها العالم القديم وأكبر الآبار في الجزيرة العربية، ويرمز إلى الحياة والعطاء في تيماء، وقد ظل عبر العصور مصدرًا رئيسيًا للمياه لسكان المنطقة والمزارعين، فيما تعتبر مسلة تيماء تحفة تاريخية تحمل نقوشًا أثرية تعكس الحضارات القديمة التي سكنت المنطقة، وتعد رمزًا للعمق الثقافي والحضاري الذي يميز تيماء عن غيرها.