"بئر هداج ومسلة تيماء" يزينان شعار البلدية في تصميم يعكس "الهوية التاريخية"

ويُعد بئر هداج من أشهر الآبار التي عرفها العالم القديم وأكبر الآبار في الجزيرة العربية، ويرمز إلى الحياة والعطاء في تيماء، وقد ظل عبر العصور مصدرًا رئيسيًا للمياه لسكان المنطقة والمزارعين، فيما تعتبر مسلة تيماء تحفة تاريخية تحمل نقوشًا أثرية تعكس الحضارات القديمة التي سكنت المنطقة، وتعد رمزًا للعمق الثقافي والحضاري الذي يميز تيماء عن غيرها.